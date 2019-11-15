رياضة | نجم منتخب البرازيل يوجه صفعة قوية لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب البرازيل يوجه صفعة قوية لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم ربط ويليان مهاجم تشيلسي بالانتقال إلى برشلونة ، وهو ما سيرى ارتباطه مع ليونيل ميسي ، لكن البرازيلي يعتقد أن مواطنه رونالدينيو هو أعظم لاعب على الإطلاق ، وليس الأرجنتيني.

يقول الكثيرون إن رونالدينيو كان في الواقع على مستوى ميسي ، إن لم يكن أفضل ، لكنه كان فقط لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ، بدلاً من العقد زائد أن ميسي كان يبهر مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وقال ويليان للهدف عندما سئل عن أفكاره بشأن أعظم لاعب في كل نقاش على مدار الساعة "كان رونالدينيو أفضلهم جميعًا ويعد أفضل من كريستيانو [رونالدو] وميسي.

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وتابع: "لقد سجلوا الكثير من الأهداف ، لكن ما فعله روني كان مذهلاً ، لقد كان مذهلاً على أرض الملعب ، كما سجل أهدافًا."

وأضاف البرازيلي : "لو واصل رونالدينيو اللعب على هذا النحو لبضع سنوات أخرى ، لكان هو الأفضل في العالم في ثلاث أو أربع أو خمس مناسبات.

واختتم ويليان : "لقد كان مرتين ، ثم لا أعرف ما حدث. لقد كان أكبر معبدي في كرة القدم."