رياضة | صفقة تبادلية تاريخية في الكالتشيو الإيطالي

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فجرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن مفاجأة جديدة بشأن صفقة تبادلية تاريخية في الكالتشيو.

وأكدت لاجازيتا، أن يوفنتوس يستعد لعقد صفقة تبادلية مع ميلان في المستقبل القريب.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن اللاعبين الذين تنطوي عليهم صفقة التبادل المُخطط لها هم، الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس الروسونيري ومدافعىّ البيانكونيري، التركي مريح ديميرال ودانييلي روجاني.

وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت أن يوفنتوس يرغب في الحصول على دوناروما مقابل التنازل عن واحدٍ من ديميرال أو روجاني، اللذان يحظيان باهتمام ميلان.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة السيدة العجوز ترغب في استغلال تعليق دوناروما لتجديد عقده في سان سيرو، والذي ينتهي 2021.

ويرفض الحارس البالغ من العمر 20 عامًا بالإضافة إلى وكيله مينو رايولا تخفيض الراتب السنوي الصافي الذي يتلقاه والمُقدر بـ6 مليون يورو في التعاقد الجديد.

وأوردت لاجازيتا أيضًا أن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع دوناروما تأتي كون البولندي فويتشيك تشيزني يشترط الحصول على 7 مليون يورو لتجديد عقده في أليانز ستاديوم.

وادعت لاجازيتا ديللو سبورت أن هذه الصفقة ستنطوي أيضًا على مستقبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يرتبط بعودة محتملة إلى ميلان في يناير بعد إعلان رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 جولة من المسابقة.