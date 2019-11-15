شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للارتباطات المقبلة المحلية والافريقية ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الاتصالات خلال فترة توقف الدوري وهي المباراة التي يغيب عنها لاعبو المنتخبين الأول والأولمبي لارتباطات بمباريات رسمية خلال الفترة الحالية .

وأعلن الجهاز الفنى للفريق جاهزية حسام عاشور كابتن الفريق بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملا أمس الأول الأربعاء، بعدما أدى جلسة تأهيل فى الجيم على هامش مران الفريق الاثنين الماضى قبل أن يشارك فى جزء من تدريبات الكرة فى مران الثلاثاء، ثم المشاركة فى المران الجماعى كاملا أمس، ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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يذكر أن الأهلى حدد الثلاثاء المقبل موعدا لخوض مباراة ودية أمام الاتصالات ضمن الاستعداد لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

فيما انتظم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق في تدريبات الأربعاء الماضي بعد عودته من بلاده التي سافر إليها عقب معسكر الفريق بالأمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.