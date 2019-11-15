شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الكاراتيه يطلب من وزارة الرياضة رحلات عمرة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى من مسئولى وزارة الشباب و الرياضة تنظيم رحلة عمرة للاعبى المنتخب الفائز بلقب بطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى مؤخرا .

وأرسل اتحاد الكاراتيه خطابا رسميا إلى الوزارة ، لإنهاء إجراءات تنظيم رحلة عمرة ، كمكافأة للاعبى المنتخب، بعد تصدر مصر الترتيب العالمى ، و التفوق على 86 دولة شاركت فى منافسات البطولة .

Advertisements

كان رئيس اتحاد الكاراتيه قد طلب من الوزارة " شفويا " رحلة عمرة للاعبى المنتخب، إلا أنه تم غرسال خطاب رسمى خلال الساعات الماضية كما طلب مسئولى اتحاد الكاراتيه من وزير الرياضة إقامة حفل لتكريم لاعبى المنتخب ، خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن ترد الوزارة على طلب الاتحاد ، حتى يتم ترتيب التفاصيل الخاصة بالحفل، و كذلك إخطار اللاعبين بموقف الوزارة سواء بالموافقة أو الرفض .

يذكر أن الكاراتيه توج بلقب بطولة العالم للناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، و التى اقيمت بتشيلى بعد حصد 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات ، و 4 فضيات ، و 8 برونزيات