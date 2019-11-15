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محمد عبد السلام يتحدث عن خطأه فى لقاء المنتخب الأوليمبى وغانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تحدث محمد عبد السلام مدافع المنتخب الاوليمبي، عن خطأه في المباراة الماضية أمام غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي أحرز منها البلاك ستارز هدفهم الثاني أمام الفراعنة.


وقال عبد السلام،  ان جميع اللاعبين يرتكبون أخطاء وهذا أمر طبيعي خاصة في خط الدفاع، مشيرا الى انه تجاوز الأمر سريعا بمساعدة زملائه ونجح الفريق في تحقيق الفوز.


وتابع أن الفوز على الكاميرون مهم للمنتخب من اجل تحقيق العلامة الكاملة مما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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يذكر أن منتخب مصر الأوليمبى تأهل كأول للمجموعة الأولى إلى نصف نهائى أمم افريقيا تحت 23 سنة.

 

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