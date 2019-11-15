شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام يتحدث عن خطأه فى لقاء المنتخب الأوليمبى وغانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال عبد السلام، ان جميع اللاعبين يرتكبون أخطاء وهذا أمر طبيعي خاصة في خط الدفاع، مشيرا الى انه تجاوز الأمر سريعا بمساعدة زملائه ونجح الفريق في تحقيق الفوز.
وتابع أن الفوز على الكاميرون مهم للمنتخب من اجل تحقيق العلامة الكاملة مما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن منتخب مصر الأوليمبى تأهل كأول للمجموعة الأولى إلى نصف نهائى أمم افريقيا تحت 23 سنة.
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