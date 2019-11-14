- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة إسبانية: نيمار يرغب في العودة للبرسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ما زال يحلم بالعودة لنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.
واضافت الصحيفة أن بعض لاعبي برشلونة الكبار تحدثوا عن ذلك داخل غرف خلع الملابس وأكدوا أن نيمار لم يلغي فكرة العودة إلى برشلونة.
وكان النجم البرازيلي قريب للعودة الي النادي الكتالوني الصيف الماضي وتوقفت المفاوضات بسبب مطالب النادي الباريسي المبالغ فيها ، والتي حرمت نيمار من العودة الي بيته القديم مرة اخري .
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسبانية: نيمار يرغب في العودة للبرسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.