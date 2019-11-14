مصر تتعثر أمام كينيا في بداية مخيبة بتصفيات أمم أفريقيا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تعادلاً مخيباً أمام ضيفه الكيني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بملعب الجيش بمدينة برج العرب لحساب المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب مصر بهدف نظيف في الشوط الأول، سجله محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 42. وحقق منتخب كينيا التعادل في الدقيقة 67 عبر ميشيل أولونجا الذي إستغل تمريرة البديل محمد النني الخاطئة. بهذه النتيجة يحصل منتخب مصر على اولى نقاطه في المجموعة، التي يتصدرها منتخب جزر القمر الذي فاز على منتخب توجو بهدف نظيف. Advertisements وبدأ المدرب حسام البدري اللقاء بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود علاء - عبدالله جمعة خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - طارق حامد خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمود عبدالمنعم كهربا - حسين الشحات.

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