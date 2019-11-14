اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف رمضان رابط ماتش مصر TIME BEIN

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر الأوليمبي ضد الكاميرون، والمقرر لها مساء الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد الكاميرون ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد الكاميرون في كأس الأمم.

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