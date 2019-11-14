اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT المفتوحة تايم سبورت

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر والاولمبي امام نظيره الكاميروني YALLA SHOOT LIVE ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الكاميروني بملعب القاهرة الدولي، فب الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات KORAA ON LINE كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بملعب القاهرة الدولي YOUTUBE LIVE

KORA ON LINE ترتيب مجموعة منتخب مصر الاولمبي بكأس أمم أفريقيا KORAA ON LINEويعتلي المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط ضامناً KORA COOLالتأهل لنصف نهائي المسابقة، بينما ياتي في المركز الثاني المنتخب الكاميروني بـ 4 نقاط وضمن هو الاّخر التأهل برفقة الفراعنة إلى الدور الثالني، وياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة والمنتخب المالي متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.YALLA SHOOT

حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا قاتلا KORA STAR علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة KORA YALLA LIVE2020 ليصعد رسميا لنصف نهائي البطولةKORA COOL وسجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما YALLA SHOOT سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفيKORAA ON LINE منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مصر YALLA SHOOT LIVE

وضع المنتخب المصري الأولمبي تحت 23 YALLA SHOOT LIVE سنة قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز على منتخب غانا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل KORA COOLهدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر بينما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة فقط في المركز قبل الأخير بينما صعد منتخب الكاميرون للمركز الثاني برصيد ثلاKORAA ON LINEث نقاط في المجموعة بعد الفوز على حساب نظيره منتخب مالي الأولمبي الذي ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد الخسارة في أول جولتين أمام مصر و الكاميرون.YALLA SHOOT LIVE

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KORA COOLومن المقرر أن يواجه منتخب مصرKORAA ON LINE الأولمبي نظيره منتخب الكاميرون الأولمبي YALLA SHOOTضمن منافسات الجولة الثالثة و الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد القاهرة الدولى KORA

COOLوالتي تعد تحصيل حاصل لمنتخب الفراعنة YALLA SHOOT LIVEيرغب منتخب الكاميرون بقيادة المدرب سونج للحصول علي نقطة علي الأقل والتي تكفيه للصعود رسميا لدور نصف نهائي البطولة الأفريقية المؤهلة الي أولمبياد طوكيو وعلي جانب آخر يواجه منتخب غانا نظيره منتخب مالي في ذات المجموعة YALLA SHOOTعلي ملعب السلام الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

يستضيف المنتخب المصريKORAA ON LINE نظيره الكاميروني،KORA STAR في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها KORA STARمصر في الفنرة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، يوم 14 نوفمبر الجاري، في تمام الثامنةKORAA ON LINE مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، KORA COOLوالعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونسYALLA SHOOT LIVE

موقف مصر من التأهل نجح الفراعنة في حسم التأهل بعد تغلبه على منتخب غانا مساء اليوم بنتيجة 3-2،KORA COOL تناوب على تسجيلها كلا من من مصطفى محمد في الدقيقة 17 و رمضان صبحي في الدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الدقيقة 6 وغيبا في الدقيقة 46، ليفرع الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.YALLA SHOOT LIVE