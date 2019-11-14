«الأخضر» يقلب الطاولة على الأوزبك في 6 دقائق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
قلب المنتخب الوطني الأول تأخره أمام منتخب أوزباكستان بهدفين لهدف إلى فوز مهم بثلاثة أهداف لهدفين، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد باختاكور المركزي في أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليعتلي بذلك منتخبنا الوطني صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، عقب تقدم المنتخب الأوزبكي أولاً عبر شومورودوف (16) قبل أن يعادل سلمان الفرج النتيجة عبر نقطة الجزاء (23).
وفي الشوط الثاني تحصّل الأوزبك على ركلة جزاء نفذها شوكوروف بنجاح داخل شباك المنتخب السعودي (57)، وقبل النهاية بست دقائق أطلق سلمان الفرج قذيفة رائعة استقرت داخل الشباك الأوزبكية (84) مسجلاً هدف التعادل للأخضر، ليأتي الدور بعد ذلك على النجم سالم الدوسري الذي سجل هدفاً مميزاً جداً عندما أرسل كرة من فوق حارس المرمى استقرت داخل الشباك (89)، لينجح الأخضر في تحقيق فوز مهم أمام المنتخب الأوزبكي على أرضه وبين جماهيره.
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