هل مات مايكل شوماخر؟.. زوجته تحتفظ بالسر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد ويلي فيربر، مدير أعمال المتسابق الألماني مايكل شوماخر، سائق سيارات “الفورمولا1”، أنه ليس لديه أي معلومات حول عملية تعافي المتسابق.

فيربر قال في مقابلة مع صحيفة “Express”: “لا أعرف كيف يجري تعافيه، حقا أود مصافحته، لكن كورينا زوجته ترفض ذلك، تخشى أن أكتشف الحقيقة وسأكون قادرا على إخبار العالم بأسره.

مايكل شوماخر صاحب الـ 50 عاما، تعرض لإصابات خطيرة في الرأس بعد سقوطه أثناء تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، ودخل في غيبوبة طويلة، ولم يخرج إلى العلن منذ تعرضه للحادث.

وفي ديسمبر 2018 ، قيل إن شوماخر لم يعد طريح الفراش، وليس بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

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الصحفي في جريدة “لو باريزيان” الفرنسية، جان ميشيل ديكيوجه، قال في تصريحات لقناة “BFMTV”، مؤخرا إنه تم نقل الألماني سرا إلى فرنسا ليدخل قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، حيث تابع حالته البروفيسور الجراح فيليب ميناش.

ميشيل أضاف: في 10 سبتمبر، خضع شوماخر لإجراءات العلاج المخطط لها، وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، نقل المتسابق السابق من فرنسا.

وكشف الصحفي أن التقنية التي تم بها علاج شوماخر تبقى سرية، وما نعرفه فقط هو أنه خضع لعملية نقل دم ونقل خلايا جذعية، والتي يجب أن يكون لها تأثير مفيد على حالة الجسم بأكمله، بما في ذلك الدماغ المصاب.

شوماخر أحرز لقب بطل العالم لسباقات سيارات الـ “فورمولا 1” سبع مرات، وهو رقم قياسي، وحقق 91 انتصارا في سلسلة سباقات بطولات الجائزة الكبرى.