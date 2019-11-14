رياضة | السقوط بخماسية ينتظر ريال مدريد في الكلاسيكو والسر "29 ساعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السقوط بخماسية ينتظر ريال مدريد في الكلاسيكو والسر "29 ساعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد منزعج من الموعد الجديد للكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

قلة الراحة تهدد ريال مدريد في الكلاسيكو كما حدث في الخماسية

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيحصل على 29 ساعة فقط من الراحة قبل الكلاسيكو، مقارنة ببرشلونة.

ويلعب الريال ضد فالنسيا في الميستايا في التاسعة مساء الأحد (15 من الشهر المقبل)، بينما يزور برشلونة ريال سوسيداد يوم السبت في الرابعة عصرًا، بتوقيت شرق أوروبا وقبل ذلك، سيلعب برشلونة آخر مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول)، فيما يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة بالدور نفسه أمام كلوب بروج، في اليوم التالي.

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ولم يحصل ريال مدريد على راحة كافية قبل آخر 5 مباريات للكلاسيكو، سوى في مرة واحدة، عندما خسر الأبيض بنتيجة 5-1، على ملعب كامب نو في لقاء ذهاب الموسم الماضي.

ولكن قبل ذلك، كان الريال يحصل على وقت راحة أطول، إلا أن نادي العاصمة ليس سعيدًا بالمواعيد الجديدة.

وشعر ريال مدريد بالضيق من قبل، لأنه اضطر للعب في الرابعة عصرًا مع سيلتا فيجو، في افتتاح الليجا، بعطلة نهاية الأسبوع، في أغسطس الماضي، في وقت كان شديد الحرارة، في حين لعب برشلونة وأتلتيكو ليلًا في أمسيات الجمعة والأحد.

جدير بالذكر أن مباراة الكلاسيكو كان مقررا لها أن تقام يوم 26 أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الاحتجاجات في مقاطعة كتالونيا، إلى يوم 18 ديسمبر المقبل.