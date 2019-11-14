رياضة | مباراة برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة برشلونة القادمة يتمتع فريق برشلونة الإسباني ولاعبو الفريق حاليا بفترة راحه من التدريبات والمباريات بسبب فترة التوقف الدولي وتواجد معظم اللاعبين مع منتخابتهم.

موعد مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني

وسيخوض برشلونة أول مباراة له عقب انتهاء فترة التوقف الدولي ضد نادي ليجانيس الإسباني في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليجانيس يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس وملعب اللقاء

وستلعب مباراة برشلونة وليجانيس القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب بوتاركي البلدي.

أخر مباراة لعبها برشلونة قبل التوقف الدولي

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وكانت أخر مباراة قد لعبها نادي برشلونة قبل فترة التوقف الدولي ضد نادي سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

كما لعب نادي برشلونة مباراة ضد نادي كارتاخينا الإسباني أمس الأربعاء وديا وفاز فيها بهدفين نظيفين.

نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

واستطاع نادي برشلونة الفوز على نادي سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الاي جمعت بينهم منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما يتواجد نادي ليجانيس في المركز العشرين من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.