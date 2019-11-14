رياضة | نجم نيجيريا يتغزل في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نيجيريا يتغزل في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أزوبيكي أوكيتشوكو لاعب منتخب نيجيريا الأوليمبي، إن مواجهة الفريق غدا أمام منتخب جنوب إفريقيا، سوف تكون هامة للغاية.



وقال اللاعب: "لم أشارك في اللقاء الأول أمام كوت ديفوار لأنني كنت ألعب مع النادي الخاص بي، ولكننا ربحنا الجولة الثانية، وقدمنا مستوى طيب للغاية، أنا جزء من الفريق وأتحدث مع للاعبين بشكل جيد، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا في اللقاءات القادمة".



ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة جنوب إفريقيا مساء غد الجمعة، بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر وتنتهي في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.



وأنهى حديثه قائلا: "لعبت في مصر ستة أشهر، إنه مكان جيد للعب، والدوري المصري واحد من أفضل الدوريات في أفريقيا، مصر مستضيف جيد للمسابقة، ولدينا ثلاث لاعبون كانوا متواجدين في السنغال، نعمل الأن كفريق، ونريد أن نفوز ونربح المسابقة، وهذا شيء هام بالنسبة لنا وكذلك التأهل للأولمبياد".

كان أوكيتشوكو كان قد لعب لصفوف بيراميدز في الدوري المصري.