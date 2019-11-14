شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة يفتح أبوابه مبكرا ويذيع مباراة مصر وكينيا قبل مواجهة الأولمبي للكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يذيع ستاد القاهرة اليوم الخميس مباراة منتخبنا الوطنى الأول أمام كينيا فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية، والمقرر انطلاقها فى تمام السادسة مساء بملعب برج العرب، على شاشات الاستاد، لكى يتثنى للجماهير متابعتها قبل حضور مباراة منتخبنا الأوليمبى أمام الكاميرون، والتى تأتى فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والمقرر انطلاقها فى تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

واتفق اتحاد الكرة مع هيئة استاد القاهرة على اذاعة المباراة لتوفير خدمة للجماهير التى ستكون حريصة على متابعة المنتخب الأول والاطمئنان عليه قبل مباراة المنتخب الأوليمبى أمام نظيره الكاميروني.

ويفتح ستاد القاهرة أبوابه مبكرا أمام الجماهير قبل موعد مباراة مصر أمام كينيا، فى ظل وجود حرص على تقديم خدمة مميزة لجماهير الكرة المصرية.