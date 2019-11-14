شكرا لقرائتكم كريم رمضان يحقق فضية ألعاب القوي ببطولة العالم بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح كريم رمضان لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبى، فى التتويج بالمركز الثانى وإحراز الميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم المقامة بالإمارات، حتى يوم 16 نوفمبر الجارى، بعد مشاركته فى منافسات سباق 400 م بالبطولة.

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وانطلقت منافسات بطولة العالم بالإمارات يوم 9 نوفمبر لكن المنافسات المصرية بدأت اليوم، وتكمن أهمية البطولة كونها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتضم قائمة المنتخب المصري فى البطولة مصطفى فتح الله على، إبراهيم بدر، محمد محمد كمال، محمود زين العابدين محمد، حمادة سيد على، باسم رجب عبد المولى، دينا ماهر الزاملى، رائد إبراهيم، آية وليد صلاح، كريم محمود عبد التواب.

ويرأس بعثة المنتخب إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وكانت البعثة قد غادرت يوم 5 نوفمبر إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى البطولة.