شكرا لقرائتكم كريم رمضان يحقق فضية ألعاب القوي ببطولة العالم بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت منافسات بطولة العالم بالإمارات يوم 9 نوفمبر لكن المنافسات المصرية بدأت اليوم، وتكمن أهمية البطولة كونها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.
ويرأس بعثة المنتخب إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وكانت البعثة قد غادرت يوم 5 نوفمبر إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى البطولة.
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