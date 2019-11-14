تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس..والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الخميس مواجهتي منتخب مصر الأول أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 ومواجهة مصر الأوليمبي أمام الكاميرون باستاد القاهرة . وتقام المباراة الأولى 6 مساء باستاد برج العرب على قناة beIN sport2 HDو قناة Time Sport + البث الأرضي . وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي و منتخب الكاميرون الأولمبي 7 مساء على استاد القاهرة وتنقلها قناة Time Sport + البث الأرضي + beIN sport 10 HD.

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