موعد مباراة السعودية وأوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 يلتقي منتخب السعودية نظيرة منتخب أوزبكستان ظهر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب باختاكور المركزي.

Advertisements موعد مبارة السعودية وأوزبكستان والقنوات الناقلة تقام مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم الخميس في تمام الساعة 02:00 بتوقيت القاهرة و 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports HD 1. وتتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تحتل السعودية المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

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