شكرا لقرائتكم مصر تشارك بـ9 لاعبين في بطولة العالم لسلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسي المصنف 45 ،عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا و مصطفى أيمن وأحمد باهر وياسين ابراهيم ومازن العربى وأحمد عمرو. ومن جانبه أكد رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى ان المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020 .

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