رياضة | ليفربول مهتم بضم نجم بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول مهتم بضم نجم بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المهاجم الشاب والذي ظهر بصورة مميزة للغاية مع دورتموند.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن ليفربول يعد أحدث الأندية التي أبدت اهتمامها بضم سانشو لدعم هجومه في الموسم الجديد.
وكانت تقارير صحفية في ألمانيا قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا اتخذ قراره بالرحيل عن دورتموند نهاية هذا الموسم.
وأضافت صحيفة "الميرور" بأن هناك اهتمام أيضًأ من جانب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لضم سانشو، حيث حاولا الحصول على توقيعه الصيف الماضي.
وكان سانشو قد انتقل لصفوف فريق بوروسيا دوتموند في صيف 2017 قادمًا من مانشستر سيتي، حيث أصبح أحد أفضل المواهب الشابة في العالم.
وأبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني استعداده للتخلي عن سانشو وبيعه مقابل الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ100 مليون يورو، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.