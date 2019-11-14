رياضة | تريزيجيه يقود منتخب مصر أمام كينيا

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يستعد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لقيادة الفراعنه في اللقاء الرسمي الأول، تحت قيادته رفقة وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس أمام كينيا اليوم الخميس علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

موعد مباراة مصر وكينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية

بستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة قوية وهامة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري أمام منتخب كينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، في تمام السادسه مساءا بتوقيت القاهرة والسابعه مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يحل منتخب كينيا ضيف ثقيل علي منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الأولي، من تصفيات كأس الأمم، في تمام السادسه مساءً بتوقيت القاهرة والسابعه مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 بتعليق علي محمد علي، في ولاية البدري الأولى للمنتخب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني

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خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : حسام حسن

غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وكينيا

سيغيب الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مواجهة منتخب مصر ضد كينيا بسبب الإصابة التى لحقت به مؤخراً في كاحل القدم مع ليفربول أمام ليستر سيتي وعانى منها خلال الفترة الماضية، وتجددت أمام مانشستر سيتي في أخر مباريات الريدز بالدوري.

وتواجد محمد صلاح في مصر خلال المعسكر المقام ببرج العرب من أجل أن يُعرض علي طبيب المنتخب محمد أبو العلا، وتقييم حالته وإستقر المنتخب علي إستبعاده ليغادر نجم ليفربول معسكر الفراعنه.

غياب حمدى فتحى عن مباراة مصر وكينيا

سيفتقد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر خدمات لاعب وسط الأهلي حمدي فتحى بعد الإصابة التى لحقت به في المعسكر خلال مران الفريق، بعد أن أثبتت الأشعه انه تعرض لإلتواء بالركبة خلال مران المنتخب أدى ذلك لقطع في الغضروف.

وسيغيب أيضا أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي بسبب الإصابة في الركبة الذى يعانى منها اللاعب والتى ستغيبه عن مباراتى التصفيات بسبب خضوعه لعمليه جراحيه.

وسيفقد المنتخب خدمات لاهبي بيراميدز بعد قرار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعادهم بعد تأخر إنضمامهم في الموعد المحدد وفقا لقرار المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر لبيراميدز.

ويذكر أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري خاض مباراتان أمام كل من بوتسوانا وليبيريا وديا وانتهوا بفوز الفراعنه بهدف دون رد.