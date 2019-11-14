رياضة | الأجواء ملائمة.. صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجواء ملائمة.. صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم خط الهجوم خلال السنوات القادمة.

ويسعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المتأ Advertisements لق خلال السنوات الماضية والذى إستطاع قيادة منتخب بلاده فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم العام السابق 2018 ويقدم مستويات رائعه رفقة البي اس چي هذا الموسم ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وأشار برنامج “الشرينتيجو” الشهير في إسبانيا، إن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سوف يسمح لكيليان مبابي بمغاردة الفريق الفرنسي في حالة واحدة إلي ريال مدريد وهي تحقيق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا.

ويجهز ريال مدريد الإسبانى عرض بقيمة 400 مليون يورو لضم مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجوم المرينجي.