رياضة | الأجواء ملائمة.. صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجواء ملائمة.. صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم خط الهجوم خلال السنوات القادمة.
ويسعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المتأ
وأشار برنامج “الشرينتيجو” الشهير في إسبانيا، إن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سوف يسمح لكيليان مبابي بمغاردة الفريق الفرنسي في حالة واحدة إلي ريال مدريد وهي تحقيق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا.
ويجهز ريال مدريد الإسبانى عرض بقيمة 400 مليون يورو لضم مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجوم المرينجي.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يسعوا للتعاقد مع كيليان مبابي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالي خاصة أن إيدين هازارد الذى تعاقد معه الريال من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي لم يعوض رحيل رونالدو.