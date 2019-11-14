رياضة | نجم الزمالك يطلب الرحيل في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب الرحيل في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب اللاعب التونسي حمدي النقاز نجم نادي الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد الأزمات التي تلحق بالفريق خاصة على الجانب المادي، وأنه لم يحصل على مستحقاته منذ فترة طويلة.



وكان النقاز قد عقد جلسة مع مسئولي نادي الزمالك من أجل التفاوض في الحصول على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن مع اللاعب التونسي رغم الوعود التي قدمها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقرر حمدي النقاز الرحيل عن الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والموافقة على العرض المناسب له خلال تلك الفترة، وأبلغ اللاعب التونسي إدارة الفريق الأبيض بذلك وان رغبته هي الاحتراف الخارجي. Advertisements

وحصل نادي الزمالك في الموسم الماضي على بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، وفشل في الحصول على بطولة الدوري العام بعد خسارة اللقب في الجولة قبل الأخيرة وحصد النادي الأهلي لقب البطولة في النسخة الماضية.

ويعد حمدي النقاز من ركائز الفريق الأساسية خلال المواسم الماضية حيث يلعب بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق، ولم يشارك حازم إمام بديل اللاعب التونسي بشكل كبير منذ التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي السابق.