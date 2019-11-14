شكرا لقرائتكم خبر عن الجميعي ينقذ «العروس» من الاختناق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد محمد سيد (جدة)

هناك من يرى أن اختناق العروس مشكلة مزمنة قد استعصت على الحل، لكن حين يتولى تلك المهمة الصعبة رجل بكفاءة مدير مرور جدة اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، تنقل تلك المشكلة من خانة العسير إلى اليسير.

فالجميعي الذي تقلد رتبة لواء على يد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تدرج في المناصب القيادية، وعمل مديرا لمرور العاصمة المقدسة، ومديرا لشعبة الرخص بمرور جدة، واستطاع أن يقوم بواجبه على أكمل وجه في فض زحام بعض الشوارع من خلال توجيه الدوريات المنتشرة في مختلف الطرق، إضافة إلى الانتشار الميداني لرجال المرور بشكل واسع في الأسواق وأماكن الترفيه التي دوما ما تشهد اكتظاظا كبيرا بالسيارات. فجهود رجل المرور الأول في المدينة الساحلية قائمة على قدم وساق من تطوير للخطط والإستراتيجيات، لجعل الحركة تسير بشكل انسيابي وسهل في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية. أما الاختناقات التي كانت تشهدها بعض شوارع المحافظة ليل نهار، فتمكن الجميعي مع زملائه من تفكيكها بجهود جبارة وحثيثة، وتغلب على كل ما يعكر صفو تنقل وسير المواطنين والمقيمين.