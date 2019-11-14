شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى ينتظم فى التدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الخميس الثنائى محمد مجدى ومحمد بيومى لاعبا فريق الاسماعيلى فى التدريبات الجماعية للدراويش بعد تعافيهم من الاصابة التى ألمت بهم فى ودية المصرى البورسعيدى التى فاز بها الفريق الاصفر بهدف دون رد .

وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد مجدى قلب الدفاع تعرض لشد خفيف بالعضلة الخلفية بينما عانى محمد بيومى لاعب الوسط من شد خفيف بالعضلة الأمامية وذلك هامش الودية التى اقيمت مساء الثلاثاء أمام المصرى البورسعيدى وانتهت بانتصار الفريق بهدف نظيف مضيفاً الثنائى اصابتهم خفيفة وسينتظمان بالتدريبات عقب الاجازة القصيرة التى حصل عليها لاعبى الفريق.

ومن جانبه أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى بالأداء الذى قدمه عبد الرحمن مجدى جناح الفريق مع المنتخب الأوليمبى.

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وشارك مجدى مع المنتخب الأوليمبى فى الانتصار على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فضلا عن مساهمته فى الهدف الثانى الذى سجله رمضان صبحى.

وأضاف المنياوى :”عبدالرحمن مجدى لاعب موهوب وينتظره مستقبل مميز ،ويتطور مستواه بشكل سريع”.

وأكمل قائلا :”محمد صادق أتمنى مشاركته مع المنتخب الأوليمبى من أجل استعادة مستواه المعهود باعتباره احد أفضل المواهب فى مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة”.

وبسؤاله عن ودية المصرى :”تجربة مفيدة للغاية وشهدت تألق اللاعبين الشباب الذين شاركو بجانب اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول”.