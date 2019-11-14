طارق يحيي يقود أول تدريب مع طلائع الجيش

قاد طارق يحيي المدير الفني الجديد لطلائع الجيش تدريبات الفريق للمره الاولى مساء اليوم، علي ستاد جهاز الرياضة العسكري، بعد توليه المسئولية الفنية خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس.

وأنتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش بعد 125 يوماً

تولى فيها تدريب الفريق الذى يقبع فى المركز قبل الاخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

وبدأ طارق يحيي رحلته مع الطلائع بأداء صلاة المغرب ثم عقد جلسة مع اللاعبين

طالبهم خلالها ببذل أقصي جهد في التدريبات للظهور في التشكيلة الأساسية للفريق

ويتكون جهاز طلائع الجيش الجديد من طارق يحيي مديرا فنيا وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما وياسر علي مدرب مساعد وسيد السويركي مدربا لحراس المرمي.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.