يشارك المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة في منافسات بطولة الكاميرون الودية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 17 نوفمبر الجاري. نوفمبر الجاري. وتضم قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسني وضحى هاني، ومعهم المدير الفني رامي إبراهيم. حاتم وهادية حسني وضحى هاني، ومعهم المدير الفني رامي إبراهيم. تأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن خطة اعداد الفريق للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مصريين يشاركون في بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.