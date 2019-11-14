رياضة | لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني فريق برشلونةـ وذلك بشأن عقوبه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا والبطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب في مباراة سيلتا فيجو الأخيرة بالدوري الإسباني.

وتقدم مسؤولو فريق برشلونة باعتراض بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها ميسي في مباراة سيلتا فيجو، إلا أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني رفضت هذا الاعتراض وقامت بتثبيت العقوبة على ميسي.

وكان قد نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني، وسجل ميسي هاتريك خلال تلك المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

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وأشارت صحيفة السبورت الإسبانية إن لجنة المسابقات قامت برفض هذا الاعتراض بسبب أن اللعبة التي حصل فيها ميسي على بطاقة صفراء تعد محل جدل وليس هناك قرار مباشر فيها ليتم رفع البطاقة الصفراء.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد والذي فاز في مباراته الأخيرة على فريق إيبار بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في إيبورا.

وأعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل في الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد تأجيلها خلال الجولة العاشرة بعد الأحداث السياسية التي كانت في مدينة كتالونيا.