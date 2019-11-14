رياضة | هدف برشلونة يصدم ميسي بتصريح مفاجئ

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صدم الجناح الدولي البرازيلي ولاعب نادي تشيلسي " ويليان بورجيس دا سيلفا" جماهير نادي برشلونة بتصريح ناري.

ويرى ويليان أن نجم برشلونة الشابق وأسطورة البرازيل "رونالدينيو" هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو أفضل من نجم برشلونة الحالي ومنتخب الأرجنتين "ليونيل ميسي".

تصريحات ويليان حول ميسي ورونالدو

وصرح ويليان لموقع "جول" العالمي: " رونالدينيو أفضل لاعب في التاريخ، هو أفضل من ميسي ورنالدو".

وتابع: "ميسي ورونالدو يسجلان الكثير من الأهداف، لكن رونالدينيو كان إعجازياً، كان يمتلك مهارة عالية، وكان يحرز الأهداف أيضاً".

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وأضاف: " أعتقد أن رونالدو توقف عن اللعب مبكراً، لو إستطاع مواصلة اللعب لمدة أربع أو خمس أعوام أخرى، كان سيحقق خلالها لقب أفضل لاعب في العالم".

وأتم: " بالنسبة لى، هو مثلي الأعلى في كرة القدم".

مفاوضات ويليان مع برشلونة

وكان النجم البرازيلي قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية عام 2018، لكن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تمسكت بالحصول على مبلغ 80 مليون يورو من أجل ضمه، وهو ما رفضته إدارة البارسا.

وذكرت تقارير صحفية مؤخراً حول رغبة إدارة برشلونة في إحياء مفاوضات ضم ويليان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، حيث ينتهي عقد ويليان بحلول نهاية موسم 2020، وفي حال عدم تجديد تعاقده، سيوقع لأي ناد في يناير المقبل دون مقابل، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".