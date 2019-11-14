اونلاين | ’’كورة أون لاين’’ مشاهدة مباراة السعودية ضد اوزبكستان بث مباشر kora live كورة ستار يوتيوب رابط ماتش السعودية NOW

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد أوزبكستان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وينتظر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيثُ يلعب ضد أوزبكستان وبعدها سيخوض مباراة ودية أمام باراجواي.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة والقنوات الناقلة

سيخوض منتخب السعودية مباراة قوية ضد أوزبكستان يوم الخميس القادم والموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري وتنطلق المباراة عند تمام الساعة الثانية بتوقيت مدينة القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المكرمة والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة في التصيفات الآسيوية كالتالي:

1- أوزبكستان: 6 نقاط من 3 مباريات (فاز 2 – تعادل 1)

2- السعودية: 5 نقاط من 3 مباريات (فاز 1 – تعادل 2)

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3- فلسطين: 4 نقاط من 3 مباريات (فاز 1 – تعادل خسر 1)

4- سنغافورة: 4 نقاط من 4 مباريات (فاز 1 – تعادل 1 – خسر 2)

5- اليمن: 3 نقاط من مباراتين (تعادل 2 – خسر 1)

ويلعب منتخب السعودية بعد ذلك مباراة ودية قوية ضد باراجواي يوم الثلاثاء والموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وينتظر أن تكون مباراة منتخب السعودية القادمة ضد أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 مذاعة عبر القناة السعودية الرياضية الأولى.

وخاض منتخب السعودية 3 مباريات في التصفيات الآسيوية حتى الآن حيثُ تعادل مع اليمن 2-2 وفاز على سنغافورة 3-0 ثم تعادل آخر مع فلسطين سلبياً.