باليوم والساعة.. تحديد موعد "الكلاسيكو" الذي طال انتظاره

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كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، الأربعاء، موعد إجراء مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة.
وقالت "لا ليغا" إن الكلاسيكو الإسباني، الذي يشد أنظار العالم، تقرر بصفة رسمية أن يجرى مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر.
وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن اللقاء الذي سيحتضنه ملعب "كامب نو"، سينطلق على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).
وكان من المفترض أن تقام قمة الكلاسيكو يوم السبت 26 أكتوبر، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري بسبب "الظروف الاستثنائية".
ويقصد بهذه الظروف، المظاهرات الضخمة التي خرجت بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في إقليم كتالونيا، وما تبع ذلك من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كانت هناك بعض الشكوك بشأن إجراء اللقاء يوم 18 ديسمبر، على اعتبار أن الموعد قد يتضارب مع مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية، وهو ما سيؤثر على البث التلفزيوني.
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