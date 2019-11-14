سوبر كورة يكشف حكاية طرد منتخب كينيا من فندق الإقامة بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفور علم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالمعلومات التى تم انتشارها بشأن منتخب كينيا، وجه عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بالتوجه إلى مقر إقامة المنتخب الكيني لمعرفة حقيقة الأزمة والعمل على حلها، وهو ما قام به بالفعل، إلا أنه فور وصوله للفندق لم يجد هناك أزمة مالية وأن كل الأمور تسير فى مسارها الصحيح.
كانت تصريحات انتشرت لأحد مسئولى المنتخب الكينى بأنهم مهددون بالطرد من الفندق قبل مواجهة مصر غدا فى تصفيات أمم افريقيا، بسبب عدم امتلاكهم اموالا كافية لسداد مستحقات الفندق.
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