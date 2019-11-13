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هل فعلا "لم يراوغ رونالدو خصما في آخر ثلاث سنوات"؟

انتقد فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب إنجلترا السابق تصرف رونالدو الغاضب بعد تغييره في مباراة ميلان. وقال كابيلو إن رونالدو "لم يراوغ منافسا في آخر ثلاث سنوات". فهل هذا صحيح؟ ومن هم أفضل المراوغين؟

على عكس المدير الفني لفريق يوفينتوس ماوريتسيو ساري، الذي لم يعدم الأعذار لتبرير التصرف اللارياضي لكريستيانو رونالدو (34 عاماً) عند تغييره في مباراة ميلان (0ـ1)، لم يتحل فابيو كابيللو، المدير الفني الأسبق لكل من منتخبي إنجلترا وروسيا، بنفس الأناقة والكلمات الرقيقة التي استخدمها ساري في تعليقه على تصرف النجم البرتغالي.

فقد هنأ المدرب الإيطالي كابيلو مواطنه ساري على التغيير الشجاع الذي قاد فريق السيدة العجوز للفوز في المباراة. وقال كابيلو إن "ساري كان محقا في قرار استبدال رونالدو. دخوله مباشرة لغرف الملابس بعد خروجه من أرضية الملعب وعدم جلوسه على مقعد البدلاء كان مشهدا سيئا".

وتابع كابيلو، الذي يعمل الآن محللا رياضيا في شبكة "سكاي" التلفزيونية، بالقول: "رونالدو لم يراوغ منافسا في آخر ثلاث سنوات. ليس بلياقة جيدة"، مشيرا إلى أن رونالدو في حاجة إلى العمل بشكل أكبر للارتقاء بلياقته.

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وإذا كان رونالدو في حاجة للعمل على تطوير لياقته سواء بمفهومها الرياضي أو "الاجتماعي"، فإن مسألة "عدم مراوغته للخصوم في آخر ثلاث سنوات" تبقى عبارة بصيغة المبالغة للدلالة، ربما، على تراجع مستوى رونالدو في الآونة الأخيرة.

وهو ما تظهره إحصائيات قام بها موقع "سبوكس" الرياضي، وضعت من خلالها قائمة لأفضل 25 مراوغا في أقوى خمس دوريات أوروبية خلال الثلاث سنوات الماضية. ولم ينجح رونالدو، الذي تمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة من القيام بـ190 بمراوغة ناجحة، من دخول هذه القائمة.

بينما يتصدر هذه القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ703 مراوغة ناجحة، متبوعا في المركز الثاني بنجم فريق ريال مدريد إدين هازارد بـ633 مراوغة ناجحة، فيما احتل نيما نجم فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث بـ620 مراوغة ناجحة.