نادال يعود من بعيد ضد مدفيديف وينعش آماله في بطولة الماسترز









اسماء السيد - عاد الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا من بعيد وأنعش آماله في حجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي لبطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، عندما تغلب على الروسي دانييل مدفيديف الرابع 6-7 (3-7) و6-3 و7-6 (7-4) الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وكان نادال في طريقه إلى الخسارة الثانية تواليا في البطولة والأولى أمام الروسي عندما تخلف 1-5 في المجموعة الثالثة مع كرة المباراة لصالح الروسي، بيد أن "الماتادور" كسب خمسة أشواط متتالية وقلب تخلفه إلى تقدم 6-5 قبل أن يفرض مدفيديف شوطا فاصلا كانت الكلمة الأخيرة فيه هذه المرة لنادال، لينهي المباراة في صالحه بعد ساعتين و46 دقيقة.

وعلق نادال على عودته الرائعة قائلا "بصراحة كنت محظوظا جدا اليوم. آسف لدانييل، لقد كان يلعب أفضل مني، لكن ثقتي في قدرتي على العودة كانت كبيرة ولم يكن لدي شيء أخسره بعد تخلفي في المجموعة الثالثة".

وأضاف نادال الساعي إلى إنهاء العام في صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين "آمنت بحظوظي حتى النهاية ونجحت في قلب الطاولة".

وعوض نادال خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب 2-6 و4-6 الإثنين في الجولة الأولى لمجموعة "أندريه أغاسي"، وأنعش حظوظه بتخطي دور المجموعات للبطولة التي لم يسبق له الفوز بلقبها.

في المقابل، مني مدفيديف بخسارته الثانية بعد سقوطه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-7 (5-7) و4-6، وباتت حظوظه ضئيلة ببلوغ دور الأربعة.

ويخوض نادال مباراته الثالثة الأخيرة ضد تسيتسيباس الجمعة، فيما يلتقي مدفيديف مع زفيريف.

وهو الفوز الثالث لنادال على مدفيديف في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن جميعها هذا العام، حيث فاز نادال في الأولى في نهائي دورة تورونتو الكندية والثانية في نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

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وجاءت بداية المباراة قوية بين اللاعبين وحسمت مجموعتها الأولى بعد الاحتكام إلى شوط فاصل كانت الكلمة الاخيرة فيه للروسي 7-6 (7-) في 53 دقيقة.

وكسر نادال إرسال مدفيديف في الشوط الأول من المجموعة الأولى وحافظ على تقدمه حتى الشوط التاسع عندما سنحت أمامه فرصتان لكسره مجددا، بيد أنه أهدرهما حيث تمكن الروسي من إدراك التعادل 40-40 وسنحت أمامه فرصة لكسبه، لكن نادال أدرك التعادل 40-40 ونجح في الفرصة الثالثة لكسره، منهيا المجموعة 6-3 في 40 دقيقة.

- 5 أشواط متتالية للماتادور -

ورد مدفيديف التحية لنادال في المجموعة الثالثة عندما كسر إرساله في الشوطين الأول والثالث ليتقدم 3-صفر ثم 4-صفر، وحصل على فرصتين لكسر إرسال الاسباني في الشوط الخامس بيد انه اهدرهما قبل أن يكسب نادال إرساله ويكسب شوطه الأول في المجموعة 1-4.

وبعدما تقدم مدفيديف 5-1، حصل في الشوط السابع على فرصة لكسر إرسال نادال، بيد أن الأخير أنقذ الموقف وقلص الفارق الى 2-5.

وتابع الماتادور تقليص الفارق بكسر إرسال الروسي في الشوط الثامن (3-5)، قبل أن يسكب الشوط الثالث تواليا لتصبح النتيجة 4-5.

وحصل نادل على ثلاث فرص لكسر إرسال مدفيديف في الشوط العاشر، فأهدر الأولى والثانية وكسب الثالثة ليدرك التعادل 5-5، ثم تقدم 6-5، قبل أن يدرك مدفيديف التعادل 6-6 ويفرض شوطا فاصلا كان الحسم فيه لصالح نادال 7-4 وبالتالي المجموعة الثالثة في 73 دقيقة.

ويلعب لاحقا تستسيباس مع زفيريف.