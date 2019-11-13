حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 13/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر، وفايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء. البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس Advertisements صور.. وجوه جديدة تواصل الظهور فى تدريبات الأهلى عامر حسين: تواصلنا مع منتخب كينيا.. ولم يتم تهديدهم بالطرد من الإسكندرية الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت حمدي فتحي يظهر فى مران الأهلي بـ"العكاز" أجايى ينتظم فى مران الأهلى بعد العودة من نيجيريا

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