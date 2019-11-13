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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 13/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر، وفايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء.

 

البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر

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فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء

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الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر

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الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم

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جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي

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حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا

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طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس

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صور.. وجوه جديدة تواصل الظهور فى تدريبات الأهلى

صور.. وجوه جديدة تواصل الظهور فى تدريبات الأهلى

 

عامر حسين: تواصلنا مع منتخب كينيا.. ولم يتم تهديدهم بالطرد من الإسكندرية

عامر حسين: تواصلنا مع منتخب كينيا.. ولم يتم تهديدهم بالطرد من الإسكندرية

 

الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية

 

الزمالك يستعيد

 

علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت

علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت

 

حمدي فتحي يظهر فى مران الأهلي بـ"العكاز"

حمدي فتحي يظهر فى مران الأهلي بـ

 

 

أجايى ينتظم فى مران الأهلى بعد العودة من نيجيريا

أجايى ينتظم فى مران الأهلى بعد العودة من نيجيريا

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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