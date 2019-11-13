جوارديولا يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قرر مسؤلو نادي مانشستر سيتي، تقديم شكوى إلى لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، برئاسة مايك رايلي، ضد الحكم مايكل أوليفر الذي أدار مباراة فريقهم الأخيرة أمام ليفربول.

وكانت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي قد جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بخسارة السيتي

بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت المباراة انفعال فريق مانشستر سيتي ومدربهم بيب جوارديولا، بسبب احتساب الهدف الأول لليفربول والذي سجله فابينيو، ورغبتهم في الحصول على ركلة جزاء مرتين، الأولى بسبب وجود لمسة يد على ألكسندر أرنولد، والثانية عندما تدخل ساديو ماني على رحيم ستيرلينج.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن مانشستر سيتي قدم شكوى رسمية إلى رئيس لجنة الحكام في البريميرليج مايك رايلي ضد مايكل أوليفر، وذلك يوم الاثنين الماضي.

وأفادت الصحيفة أن جوارديولا هو من تقدم بتلك الشكوى خلال تواجده في ملتقى المدربين النخبى التابعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

يذكر أن هزيمة مانشستر سيتي أمام ليفربول وسعت الفارق بين الفريين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أكد الريدز صدارتهم للبطولة بفارق 9 نقاط كاملة عن السيتي.