أهداف مباراة برشلونة وقرطاجنة الودية

فاز برشلونة بهدفين دون رد على مضيفه قرطاجنة في مباراة ودية، مساء اليوم الاربعاء 13-11-2019، شهدت مشاركة قائد الدفاع “جيرارد بيكيه” بالإضافة لنجم خط الوسط “سيرجي روبرتو” والمهاجم الفرنسي “عثمان ديمبيلي”.

وحرس مرمى برشلونة في هذه المباراة الحارس البرازيلي “نيتو” القادم من فالنسيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ولعب جوار بيكيه كل من “مورير وأراوخو وجونيور” في الخط الخلفي للعملاق الكتالوني الذي استعاد صدارة جدول ترتيب الليجا مطلع هذا الأسبوع بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وفي خط الوسط تواجد كل من سيرجي روبرتو وبويج وألينا، وجميعهم من لاعبي الفريق الأول لبرشلونة، وصنع بويج الهدف الأول في المباراة للمهاجم الشاب “كارليس بيريز” في الدقيقة 64.

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وأضاف الهدف الثاني لبرشلونة اللاعب البديل “ماركيز مينديز” قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وشارك في هذه المباراة اللاعب الأوروجوياني الشهير “خورخي فوسيلي” على الرواق الأيسر لفريق قرطاجنة.

ولعب فوسيلي مع نادي بورتو قبل عدة سنوات كما مثل نادي سانتوس البرازيلي وناسيونال الأوروجوياني قبل أن ينضم مطلع الموسم الحالي لنادي قرطاجنة الذي ينشط في المجموعة B بالدوري الإسباني الدرجة الثالثة.

أهداف برشلونة وقرطاجنة اليوم