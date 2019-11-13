رياضة | برشلونة يتخلص من 3 لاعبين في ميركاتو الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلص من 3 لاعبين في ميركاتو الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظرًا لعدم الحاجة لجهودهم الفنية مع الفريق في الفترة القادمة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة استقر على التخلص من 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هم، الكرواتي إيفان راكيتيتش، والإسباني كارليس ألينيا، والسنغالي موسي واجي، نظرًا لعدم حاجة الفريق لجهودهم في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي إعارة كارليس ألينيا صاحب الـ 21 عاماً خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل الحصول على فرصة أكبر في المشاركة، وهو ما ينطبق أيضاً على السنغالي موسى واجي، الذي لم يشارك مع الفريق الأول في أي دقيقة هذا الموسم.

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أما بالنسبة للكرواتي إيفان راكيتيتش والذي خرج من حسابات الاسباني ارنستو فالفيردي، تتجه النية داخل النادي الكتالوني لبيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، واشترط النادي الحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

ويحظي "راكيتيتش" باهتمام عدة أندية ترغب في الحصول على خدماته أبرزهم، ميلان والانتر وباريس سان جيرمان.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن صفوف فريق ريال مدريد، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 24 نقطة بالتساوي مع إشبيلية.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا يتصدر برشلونة ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل سالزبورج الترتيب برصيد نقطتين.