رياضة | جماهير برشلونة ترفض التعاقد مع نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة ترفض التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة جديدة في منتصف ميدان الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويريد النادي الكتلوني تجهيز بديل للثنائي الكرواتي "إيفان راكيتيتش" والتشيلي "أرتورو فيدال" المرشحين بقوة للرحيل خلال الفترة القادمة.

برشلونة يريد التسوق من يوفنتوس

ويراقب نادي برشلونة وضعية لاعبي وسط ميدان اليوفي الأوروجواياني "رودريجو بينتانكور" والألماني إيمري تشان لضم أحدهما في يناير المقبل.

وقبول عرض برشلونة لضم الشاب الأوروجواياني بالرفض خلال الصيف المقبل، لذلك سيحاول برشلونة ضم لاعب ليفربول السابق.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن النادي الكتالوني يعتزم تقديم عرض لضم تشان في فترة الإنتقالات الشتوية، من أجل تعزيز خط وسط البلوجرانا.

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وضعية صعبة

ويعاني الألماني من التجميد في يوفنتوس من قبل المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" الذي أقحمه في ما مجموعه 150 دقيقة في كل البطولات، بالإضافة لعدم قيده في قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ردود فعل ساخطة حول إرتباط تشان ببرشلونة

وعلى الفور تفاعل جماهير برشلونة على مواقع التواصل الإجتماعي مع تلك الأخبار.

حيث ذكر أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن النادي لا يريد "فيدال" جديد في إشارة للاعب الفريق أرتورو فيدال.

بينما أعرب الآخر عن إحباطه بسبب إدراة الفريق التي تريد شراء لاعب بمبلغ 40 مليون يورو وهو من إشتراه اليوفي من ليفربول بالمجان، بينما ذكر ثالث أن راكيتيتش أفضل منه.