يوفنتوس وبرشلونة يسعيان لخطف نجم تشيلسي

يسعى فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، للحصول على توقيع جناح فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن البرازيلي ويليان جناح تشيلسي، أصبح هدف لكل من يوفنتوس وبرشلونة، خاصة مع إنتهاء عقد اللاعب في الصيف المقبل، وإمكانية توقيعه لأي نادي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ويليان هدف لفريق برشلونة لفترة طويلة إلا أن تشيلسي كان

يبدي دائمًا تمسكه باللاعب، إلا أن إنتهاء عقده في الصيف المقبل، يجعل الأمل يراود الفريق الكتالوني في ضم اللاعب، وكذلك يجعل يوفنتوس يلهث وراء الصفقة خاصة مع بحث السيدة العجوز عن إبرام الصفقات المجانية كما حدث مع آرون رامسي وأدريان رابيو وإيمري تشان.

وأوضحت الصحيفة أن فرانك لامبارد

المدير الفني لتشيلسي، حريص على الإبقاء على تواجد ويليان ضمن صفوف الفريق ليحمل شارة لقيادة في الفترة المقبلة، وكذلك رغبته في عدم التضحية بأحد نجوم الفريق بعد أن رحل البلجيكي إيدين هازارد في الصيف الماضي إلى صفوف ريال مدريد

وكان الجناح البرازيلي صاحب الـ 31 عام إنتقل إلى صفوف تشيلسي في صيف عام 2013 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من صفوف آنجي الروسي، ليقدم مستويات متقدمة مع البلوز، جعلته محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.