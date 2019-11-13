موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يثير غضب الملكي

أثار إعلان موعد التوقيت النهائي لمباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الغضب في قلعة سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 18 ديسمبر المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكانت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قد استقرت على الموعد النهائي لإنطلاق مباراة الكلاسيكو التي ستجمع برشلونة ضد ريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري، وأعلنت إقامتها في

الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وذكر البرنامج الإسباني "شيرنجتون تي في" أن الغضب يسيطر على ريال مدريد, بسبب الكلاسيكو أمام برشلونة، الذي سيقام يوم 18 ديسمبر المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الليجا, والذي كان من المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقال البرنامج إن غضب ريال مدريد يأتي بسبب حصول برشلونة على راحة أكبر قبل الكلاسيكو، حيث سيحصل النادي الكتالوني على حوالي 29 ساعة راحة أكثر من ريال مدريد الذي سيواجه فريق فالنسيا قبل الكلاسيكو ضمن الجولة الـ17 من الليجا، يوم 15 ديسمبر، بينما سيلعب برشلونة أمام ريال سوسيداد يوم 14 ديسمبر.

وكانت مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة قد تأجلت إلى 18 ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررًا لها 26 أكتوبر الماضي، بسبب أعمال الشغب والعنف التي شهدها إقليم كتالونيا في ذلك التوقيت، بسبب قضية الإقليم عن دولة إسبانيا.