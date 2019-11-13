بعد مناقشة عائلته.. ديفيد فيا يضع حدا لمسيرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتخذ النجم الإسباني ديفيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، قراره بشأن تحديد مصيره مع كرة القدم.

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيسل كوبي الياباني، قرر اعتزال كرة القدم نهائيا قبل نهاية العام الجاري، بعد مسيرة مظفرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا.

المهاجم أضاف خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.. كما خاض فيا 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

اللاعب قال بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية: لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال.. أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة، القرار نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي، أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم.

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ديفيد فيا سيصبح بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأمريكية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.

وأضاف: رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة.

اللاعب شارك مع منتخب “لا روخا” في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وكان ضمن التشكيلة الذهبية التي أحرزت لقب مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، إضافة إلى كأس أوروبا 2008، لكنه اضطر بسبب الإصابة للغياب عن تشكيلة المنتخب التي احتفظت باللقب القاري عام 2012.

وكانت تجربته الأبرز مع برشلونة بين 2010 و2013، حيث حقق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا لموسم 2010-2011، وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في 2011، ولقب الدوري الإسباني لموسمي 2010-2011 و2012-2013.

وأضاف فيا إلى رصيده لقبا ثالثا في “الليجا” مع أتلتيكو عام 2014.. وبعد رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية في 2014، خاض فيا تجربة مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وسجل له 80 هدفا في 124 مباراة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، انضم إلى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث دافع عن ألوانه إلى جانب زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا والألماني لوكاس بودولسكي.. وسجل 12 هدفا في 26 مباراة مع فيسل الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الياباني.