تهور كريستيانو رونالدو قد يعرضه للإيقاف لمدة سنتين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، نفسه في موقف حرج للغاية، بعد مغادرته ملعب مباراة فريقه أمام ميلان بعد تبديل المدرب له.

النجم الإيطالي أنطونيو كاسانو، لاعب روما السابق، قال في تصريحات خلال البرنامج التلفزيوني الإيطالي “تيكي تاكا”: إن كريستيانو رونالدو قد يتعرض لعقوبة كبيرة، بسبب خروجه من ملعب “أليانز ستاديوم” قبل نهاية مباراة ​يوفنتوس​ وميلان.

كاسانو أضاف، رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة سنتين، بعد أن فعل نفس التصرف الذي قام به الإيطالي، وذلك عندما كان لاعبا لروما.. موضحا أنه خلال مباراة “الديربي” بين روما ولاتسيو، قام المدرب فابيو كابيللو وقتها باستبداله، وتعمد الخروج فورا من ملعب “الأولمبيكو”، قبل انتهاء المباراة.

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اللاعب الإيطالي أشار إلى أن مثل هذا التصرف يخالف قوانين مكافحة المنشطات، حيث من المفترض أن يبقى جميع اللاعبين في ملعب اللقاء، لاختيار اثنين منهم للخضوع لفحص المنشطات، ولا يسمح لهم بمغادرة الملعب قبل نهايتها.

كاسانو تابع: إنه عاد بسرعة إلى الملعب آنذاك للخضوع لهذا الفحص، وإلا كان سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنتين، حيث إنه اختير حينها.

كريستيانو رونالدو كان قد غادر ملعب “أليانز ستاديوم” بعد أن قام المدير الفني ماوريسيو ساري باستبداله، في الدقيقة 55 من عمر مباراة القمة بين يوفنتوس وضيفه ميلان، ضن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متجها إلى المنزل بدلا من الجلوس على دكة البدلاء أو الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، حتى انتهاء المباراة.