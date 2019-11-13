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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد الكلاسيكو الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
محمد الدمتناوي
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري.
سبب تأجيل الكلاسيكو
وكان الاتحاد الإٍسباني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل الكلاسيكو في ملعب الكامب نو بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا والتي تطالب بالإنفصال عن إسبانيا، والوضع الغير جيد الذي تمر به مدينة كتالونيا.
وحددت لجنة المسابقات يوم 18 ديسمبر من شهر ديسمبر المقبل موعداً لكلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة.
ومن المقرر إقامة مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني ، مناصفة مع ريال مدريد، ولكن البارسا يتفوق بفارق الأهداف على الفريق الملكي
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