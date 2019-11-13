شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يوافق على المشاركة في بطولة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، موافقته على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي عبر حسابه على "تويتر" : إشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي خطابا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيا التوفيق للجميع.

وتوج المنتخب السعودي ببطولة الخليج ثلاث مرات في تاريخه 1994 و 2002 و2003.