رياضة | كيف يتغير شكل برشلونة مع عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يتغير شكل برشلونة مع عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يتمسك بالأمل في ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمهاجم الدولي البرازيلي " نيمار دا سيلفا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد مسلسل طويل من المفاوضات، لكن تعنت إدارة النادي الباريسي حرمت نيمار من العودة لناديه السابق.

ورغم استسلامه للأمر الواقع بالبقاء داخل ملعب "حديقة الأمراء"، إلا أن نيمار مازال يحلم بالعودة لناديه السابق الذي تركه قبل ثلاثة أعوام بالرحيل نحو باريس سان جيرمان في أغلى صفقات التاريخ حتى الآن بمبلغ 222 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة ستيحيي المفاوضات مرة أخرى لضم نيمار، لا سيما في ظل حاجة البراسا لخدماته.

إضافات نيمار التكتيكية

ويعد نيمار إضافة فنية وتكتيكية هائلة للفريق الكتالوني لما يملكه من قدرات فدرية عالية، وسيتيح عمق كبير للنادي الكتالوني على المستوى الفني والخططي.

وسيؤدي وجود نيمار للعب البرسا بتشكيلتين ناريتين، لا سيما على مستوى الخط الأمامي.

التشكيل الأول (ميسي – جريزمان – نيمار)

سيكون التشكيل الأساسي للبارسا على النحو التالي.

تير شتيجن

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نيلسون سيميدو – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

آرثر ميلو – فرانكي دي يونج – سيرجي بوسكيتس

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – نيمار

التشكيل الثاني

بينما سيضم هذا التشكيل بعض البدلاء في حالة المداورة أو مباريات الكأس

نيتو

نيلسون سيميدو – جيرارد بيكي – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو

فرانكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرخي روبيرتو

أنسوا فاتي – لويس سواريز – عثمان ديمبلي.

جدير بالذكر أن نيمار يعاني من إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد نيجيريا في سبتمبر الماضي