شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنصيحة الطبيب الألماني.. محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص به خلال الأسبوع المقبل، بعد الاطمئنان بشكل تام على حالته من خلال الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا في الإمارات.

وأكد الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن «متولي» يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسات في الجيم، وهو منتظم في برنامجه العلاجي داخل مقر النادي بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.

وأوضح الجهاز الطبي أنه سيتم تأجيل إجراء أشعة جديدة لمتولي في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق أن أجرى أشعة في معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أكد ضرورة استكمال البرنامج العلاجي للاعب.