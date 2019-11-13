شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقرر التعاقد مع طارق يحيي خلفا سيرجيو فارياس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر نادى طلائع الجيش ، على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الاربعاء . وانتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش الذى يقبع فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين . واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته. Advertisements وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

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