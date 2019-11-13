شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبحث عن ظهير أيسر ومهاجم ببطولة امم افريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الإسماعيلى لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى الممتاز بجانب لقاء الإياب بالإمارات أمام الجزيرة فى إطار الدور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبحث عن ظهير أيسر ومهاجم ببطولة امم افريقيا تحت 23 عام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.