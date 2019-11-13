الإسماعيلي يبحث عن ظهير أيسر ومهاجم ببطولة امم افريقيا تحت 23 عام...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الاسماعيلى تكثيف مجهوداتهم للبحث عن ظهير أيسر ومهاجم مميزان فى صفوف المنتخبات المتواجدة بالقاهرة للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى أنطلقت فعاليتها مساء الجمعة بمصر وتستمر إلى 22 نوفمبر الجارى. ويأمل مسئولى الدراويش فى إيجاد لاعبان مميزان فى هذان المركزان وبمبالغ مالية مناسبة لإمكانيات النادى من أجل التحرك للتعاقد معهم فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين. ويستعد الإسماعيلى لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى الممتاز بجانب لقاء الإياب بالإمارات أمام الجزيرة فى إطار الدور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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