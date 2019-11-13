رياضة | رسميا.. طارق السيد مديرا فنيا للمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. طارق السيد مديرا فنيا للمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبد الجابر على إسناد مهمة الفريق الأول لكرة القدم إلى طارق السيد كمديرا فنيا، وطارق السكران مدربا عاما، ووليد أوشا مدرب.

يأتي ذلك عقب اعتذار الجهاز الفني السابق بقيادة سمير كمونة وهيثم حسين المدرب العام، و محمد رؤوف المدرب، و محمد عليان مدير الكرة عن استكمال المهمة مع الفريق.

ويسعي المدير الفني الجديد طارق السيد لتصحيح مسار الفريق والعوده للمنافسه في القسم الثاني، خاصه بعد أن حقق فريق المنيا، الفوز على فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني

أقيمت أربعة جولات من الموسم الجديد، لدوري القسم الثاني، والذي يضم 36 فريق، تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، تتضمن كل مجموعة 12 فريق.

ويتصدر البنك الأهلي قمة المجموعة الاولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بينما يحتل سيراميكا صدارة المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة، ف يحين يتواجد فاركو على قمة المجموعة الثالثة، التي تضم أندية الإسكندرية.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 10 نقاط

2- بنى سويف 9 نقاط

3- شبان قنا 9 نقاط

4- تليفونات بني سويف 7 نقاط

5- بترول أسيوط 6 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الفيوم 4 نقاط

8- المنيا 4 نقاط

9- الإعلاميين 3 نقاط

10- طهطا 3 نقاط

11- ديروط نقطتين

12- سوهاج نقطتين

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 12 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 8 نقاط

4-النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 7 نقاط

6- كوكاكولا 6 نقاط

7- بتروجت 4 نقاط

8- الداخلية 4 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- المريخ نقطتين

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 10 نقاط

2- دكرنس 9 نقاط

3- دمنهور 8 نقاط

4- غزل المحلة 7 نقاط

5- أبو قير 6 نقاط

6- الرجاء 6 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا 3 نقاط

9- المنصورة 3 نقاط

10- بلدية المحلة نقطتين

11- المالية نقطتين

12- الأوليمبي نقطة وحيدة

